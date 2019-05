Con Keylor a la Juventus: el XI ideal de los cracks con nuevo destino a los mejores clubes de Europa [FOTOS]

El mercado de fichajes 2019 promete ser uno de los mejores de los últimos años. Y es que como nunca antes, distintos jugadores amenazan con cambiar de club. Real Madrid , Barcelona, Juventus , Atlético de Madrid, PSG, entre otros, suenan como sus próximos destinos.



Uno de ellos, el primero, es Keylor Navas, quien tras terminar su ciclo en el Real Madrid suena con fuerza como el próximo fichaje de la Juventus. El equipo de Cristiano Ronaldo quiere armar un súper once, esta vez sin Allegri, y todo comienza con el 'tico'.



El Barcelona es otro de los clubes que promete llevarse los mejores jugadores del mercado de fichajes. Con Griezmann y De Ligt prácticamente acordados, los azulgranas van ahora por el volante Rodrigo Hernández del Atlético de Madrid.



A continuación, te presentamos el once ideal de los fichajes más sonados en el mercado de verano. No te pierdas la galería.

