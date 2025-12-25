Jugadores quedan libres en diciembre, tras finalizar sus contratos. (Fotos: Getty Images)
  • Jugadores quedan libres en diciembre, tras finalizar sus contratos. (Fotos: Getty Images)
  • Miguel Borja - Colombia. (Foto: Getty Images)
  • Luciano Vietto - Argentina. (Foto: Getty Images)
  • Santiago Arias - Colombia. (Foto: Getty Images)
  • Óscar Romero - Paraguay. (Foto: Getty Images)
  • Ángel Romero - Paraguay. (Foto: Getty Images)
  • Josef Martínez - Venezuela (Foto: Getty Images)
  • César Araujo - Uruguay. (Foto: Getty Images)
  • James Rodríguez - Colombia. (Foto: Getty Images)
  • Neymar Jr. - Brasil. (Foto: Getty Images)
  • Sergio Ramos - España. (Foto: Getty Images)
El cierre del 2025 marca el fin de una era para varias figuras que dominaron el continente, abriendo una ventana de negociaciones que promete sacudir el mercado sudamericano. Con la finalización de los contratos este , clubes de la talla de Internacional, y Flamengo se mantienen en alerta máxima ante la posibilidad de fichar a costo cero a jugadores de . Esta situación no solo representa una oportunidad de oro para los equipos con presupuestos ajustados, sino que inicia una verdadera partida de ajedrez donde el prestigio deportivo y las pretensiones económicas definirán el próximo destino de los agentes libres más codiciados de la región.

