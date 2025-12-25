Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Atentos al mercado: Estos son los ‘cracks’ sudamericanos que quedan libres a fin de año
Atentos al mercado: Estos son los ‘cracks’ sudamericanos que quedan libres a fin de año
El año 2025 se acerca a su final y con eso también se acaban los contratos de varios futbolistas, las más grandes estrellas del espectáculo sudamericano no son ajenas a este cambio. Conoce qué jugadores quedarán libre este diciembre.
Jugadores quedan libres en diciembre, tras finalizar sus contratos. (Fotos: Getty Images)
Jugadores quedan libres en diciembre, tras finalizar sus contratos. (Fotos: Getty Images)
1 / 11
Jugadores quedan libres en diciembre, tras finalizar sus contratos. (Fotos: Getty Images)
El cierre del 2025 marca el fin de una era para varias figuras que dominaron el continente, abriendo una ventana de negociaciones que promete sacudir el mercado sudamericano. Con la finalización de los contratos este 31 de diciembre, clubes de la talla de Internacional, Boca Juniors y Flamengo se mantienen en alerta máxima ante la posibilidad de fichar a costo cero a jugadores de jerarquía mundialista. Esta situación no solo representa una oportunidad de oro para los equipos con presupuestos ajustados, sino que inicia una verdadera partida de ajedrez donde el prestigio deportivo y las pretensiones económicas definirán el próximo destino de los agentes libres más codiciados de la región.