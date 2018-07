¿Quién no quiere jugar en el Real Madrid ? El actual tricampeón de la Champions League que gobierna en Europa en una era bajo el mando de Cristiano Ronaldo, quien finalmente terminó fichando en la Juventus. En la institución madridista, sin el delantero, hay deseos de reforzarse con un delantero top en el ‘Viejo Continente’ y el que ha dado el primer guiño es el atacante polaco Robert Lewandowski , quien desea marcharse sí o sí al Madrid.



Así se lo ha comentado el polaco a los directivos del Bayern Munich. El presente y futuro es el equipo de Julen Lopetegui, sobre todo a sus 29 años de edad. Lewandowski es consciente de que juega sus últimas grandes temporadas en Europa, por lo que tiene el deseo de vestirse de blanco de cara a la próxima temporada, pese a que tiene contrato firmado con el Bayern hasta el 2021. Un poco difícil es la cosa, teniendo un pacto con los bávaros.



En las oficinas del Bayern le han dicho que “no” a Lewandowski. El Bayern no necesita vender jugadores, solo lo hace cuando es necesario o cuando el nivel de su futbolista ha mercado. No es el caso de ‘Lewa’, quien es el mejor ‘9’ de la institución en la actualidad.



En España, en el Real Madrid son conscientes de que Lewandowski quiere jugar en el Santiago Bernabéu. Lo saben desde principios de año, cuando su representante Pina Zahavi trasladó al club blanco los deseos del jugador de cambiar de aires. El problema en este caso es que también saben que el Bayern, por ahora, se niega a negociar por el jugador. Y el Madrid, que no vería con malos ojos reforzarse con este jugador a un precio razonable, no va a entrar en una guerra con el campeón alemán, club con el que mantiene una buena relación.