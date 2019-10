Ibrahimovic dejó otra frase para la historia: "Si no me quedo en la MLS, ninguno se acordará qué es"

Carlos Vela marcó dos goles en la primera mitad y asistió a Diego Rossi en el tanto que rompió el empate tras la reanudación, y Los Angeles FC avanzó a la final de la Conferencia Oeste de la MLS el jueves al derrotar 5-3 al Galaxy del sueco Zlatan Ibrahimovic en el primer derbi angelino de postemporada.



Zlatan Ibrahimovic anotó un tanto y dio una asistencia en la que pudo ser su última actuación con la camiseta del Galaxy en un partido en el que los dos equipos ofrecieron un deslumbrante espectáculo ofensivo ante una afición que abarrotó el estadio.



Al final del partido, el delantero sueco, que ha sonado en el Manchester United y Napoli para el mercado de fichajes de invierno, se ha referido a su futuro apelando a la arrogancia que lo caracteriza y ha hecho único en el fútbol.

"Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS", dijo a los periodistas en zona mixta.



Polémico gesto

El exdelantero del Barcelona, Inter de Milán, entre otros clubes, también habló sobre el irrespetuoso gesto que hizo para los hinchas de Los Angeles FC cuando se dirigía al vestuario tras final del partido.



"Dijeron algo. No fue irrespetuoso, pero esto es como entrenar para mí. El estadio es demasiado pequeño para mí, deben de ser grandes para perturbarme. Estoy acostumbrado a jugar al frente de 80,000 personas. Este es un paseo por el parque", explicó.

Zlatan Ibrahimovic quedó eliminado con el LA Galaxy en las semifinales de la MLS y dejó un polémico gesto para el público rival. (YouTube)

