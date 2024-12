Cuando un jugador se retira, tiene diferentes opciones para seguir ligado al fútbol. La mayoría escoge ser entrenador de fútbol y desde su experiencia inculcar a otros. Es muy común ver esa práctica, figuras del fútbol mundial, que en su momento dejaron huella, hoy en día con ropa de vestir y al pie de la cancha dando indicaciones; sin embargo, no todos quieren seguir ese camino. Por ejemplo, Zlatan Ibrahimovic no se ve como técnico. Fiel a su estilo y personalidad, el sueco dejó en claro que no le interesa estar en ese cargo.

En una reciente con Sports Illustrated, Zlatan reiteró el porqué no quiere ser DT. “Es demasiado trabajo para mí; tienes que cubrir muchas áreas, proponer ideas y soluciones, preparar y analizar partidos, entrenar. Trabajamos día y noche. Un año como entrenador se siente como diez. Es demasiado trabajo para mí; no me atrae.”, dijo el sueco, que se encarga hoy en día de ser asesor del AC Milan.

Las palabras de ‘Ibra’ reafirman su negativa a ser entrenador, una idea que ya ha reiterado en el pasado. Hace un par de meses, en diálogo con The Athletic, aseguró que ser DT es un puesto agobiante. No solo eso, que tampoco tiene hora de salida, por el contrario, es un cargo que te consumen y te deja sin ningún tiempo libre. Algo que no está dispuesta a negociar, sabiendo que Zlatan es una persona que practica diferentes actividades en su día a día.

“¿Ves mis canas? Las canas aparecieron después de solo una semana de trabajar como entrenador. La vida de un entrenador dura hasta 12 horas al día. No tienes absolutamente tiempo libre”, explicó el exjugador del Milan, cuyo trabajo -según él- es “cerrar brechas y ser un líder desde arriba que asegure el correcto funcionamiento organizacional”.

¿Qué hace ahora Zlatan Ibrahimovic?

Luego de ponerle punto final a su carrera, Zlatan Ibrahimovic no se ha desligado del fútbol. El sueco a finales del 2023 fue anunciado como asesor del Milan, para cumplir funciones de consejero dentro de la directiva y ser parte de los objetivos deportivos en la nueva estructuración que el cuadro ‘rossonero’ busca, para volver a la grandeza de épocas doradas en Italia y el resto del mundo.

Sin embargo, su papel no está siendo viendo visto, dado el arranque irregular del Milan a inicio de campaña, lo que lo ha llevado a enfrentarse con Zvonimir Boban, leyenda del club, en una transmisión. El croata cuestionó las labores del sueco y este no se quedó callado.

“Yo mando, soy el jefe y todo lo demás funciona alrededor de mí [...] Estoy concentrado en el trabajo y he estado fuera unos días por motivos personales, pero siempre he estado presente desde el primer día”, aseguró Zlatan.

¿Cómo fue la carrera de Zlatan Ibrahimovic?

‘Ibra’ comenzó su carrera en el Malmö FF, antes de trasladarse al Ajax de Ámsterdam, donde su talento y habilidad técnica lo catapultaron a la fama internacional. Desde entonces, ha jugado para algunos de los clubes más prestigiosos del mundo, incluyendo la Juventus, Inter de Milán, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy y nuevamente el AC Milan, hasta su retiro en el 2023.

A lo largo de sus pasos en el fútbol, Ibrahimovic ha sido conocido no solo por su impresionante capacidad goleadora, sino también por su estilo de juego físico y técnico, personalidad fuerte y autoconfianza inquebrantable. Ha ganado títulos de liga en Italia, España, Francia y los Países Bajos, y ha sido un prolífico goleador, acumulando más de 500 goles en su carrera.

Además de su éxito a nivel de clubes, Zlatan ha sido un pilar en la selección nacional sueca, anotando 62 goles en 122 partidos, lo que lo convierte en el máximo goleador de la historia de la selección sueca. Su capacidad para marcar goles espectaculares y su liderazgo en el campo han inspirado a generaciones de jugadores.

