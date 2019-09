¿Habrá algún peruano? El top 100 de locura de los jugadores mejor valorados del FIFA 20 [FOTOS]

Una locura. EA Sports no deja de sorprender a sus millones de seguidores en el mundo y este lunes continuó con su calendario de publicaciones de contenido sobre el FIFA 20. Y es que recientemente -hace un par de horas para ser más exactos- dio a conocer a sus fans la lista de los 100 mejores futbolistas de simulador con sus números en el videojuego.



Como era de esperarse, EA Sports volvió a poner en las primeras posiciones a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. No obstante, más de un fanático del FIFA 20 podrá estar feliz de que hayan mejoras en jóvenes promesas como Eden Hazard, Sadio Mané, Kylian Mbappe, João Félix, Raheem Sterling, Matthijs de Ligt entre otros.



Sin embargo, cabe mencionar que el mercado latinoamericano volverá a estar en un segundo plano debido a que muchas de las ligas del continente no están licenciadas. Este es el caso, solo por poner un ejemplo, de Paolo Guerrero que volverá a ser uno de los grandes ausentes del juego al estar en la Liga de Brasil.

