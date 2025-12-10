Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
FIFA Plus TV EN VIVO, Cruz Azul vs. Flamengo online: ver DIRECTV gratis por Copa Intercontinental
Por internet, Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Intercontinental 2025 con transmisión de de DIRECTV, DGo y FIFA+. Depor te llevará el encuentro.
FIFA+ EN VIVO, será encargado de llevar el Cruz Azul vs. Flamengo (EN VIVO | EN DIRECTO) por los cuartos de final de la Copa Intercontinental 2025 en territorio mexicano. ¿Dónde ver en Latinoamérica? Debes conectarte a DSports (DIRECTV) para ver este, o en DGo por internet. No te recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, es señal pirata. El encuentro se juega este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium, en Qatar. ¿A qué hora se juega? Según la programación de la FIFA, el partido está pactado para las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México).
Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental 2025. (Video: Fanatiz) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.