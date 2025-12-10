FIFA+ EN VIVO, será encargado de llevar el vs. (EN VIVO | EN DIRECTO) por los cuartos de final de la en territorio mexicano. ¿Dónde ver en Latinoamérica? Debes conectarte a DSports (DIRECTV) para ver este, o en DGo por internet. No te recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, es señal pirata. El encuentro se juega este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium, en Qatar. ¿A qué hora se juega? Según la programación de la FIFA, el partido está pactado para las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México).

Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental 2025. (Video: Fanatiz)
