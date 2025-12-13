FIFA Plus TV está encargado de transmitir el vs. Pyramids (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | STREAMING) por la semifinal de la . ¿Dónde se verá en Latinoamérica? La gente se conecta a DSports (DIRECTV y DGO). No te recomendamos verlo en Fútbol Libre TV, ya que es señal pirata. El encuentro se juega este sábado 13 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium, en Qatar. ¿A qué hora inicia el duelo? Según la programación de la FIFA, el pitazo inicial se dará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México).

Flamengo vs Pyramids por la Copa Intercontinental | VIDEO: Flamengo
