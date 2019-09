Lo verá por TV: Cristiano Ronaldo no fue a la ceremonia del FIFA The Best 2019, según prensa inglesa

► Sigue las incidencias del FIFA The Best 2019

Baja sensible para lo que será el FIFA The Best 2019 que se entrega este lunes. Cristiano Ronaldo fue uno de los finalistas al premio que entrega el máximo ente del fútbol mundial, pero ni aún así viajó a la ciudad de Milán en Italia para ser parte de la ceremonia en el Teatro alla Scala. Así lo reportó un periodista de la cadena internacional SKY Sports a través de su cuenta en Twitter.



"Cristiano Ronaldo no participará en el FIFA The Best en el La Scala en Milán" fue lo que apuntó Alessandro Alciato en la citada red social. En cuestión de minutos, su publicación se volvió viral en toda Europa ya que sea esperaba la presencia del ganador dos veces de este trofeo. Tremenda decepción se llevaron sus millones de hinchas.

En la misma línea estuvo Edu Aguirre, periodista del programa español El Chiringuito y uno de los íntimos amigos de Cristiano en el mundo del periodismo deportivo. Por ejemplo, este fue invitado por 'CR7' el último fin de semana para que lo vea en acción en el choque entre Juventus y el Hellas Verona por la Serie A. El luso anotó un gol de penal.

Hay que tener en cuenta que el ganador cinco veces del Balón de Oro sufre unas molestias musculares y se perderá el partido liguero de su equipo contra Brescia. Su baja se ha confirmado tras no entrar en la lista de convocados por el técnico Maurizio Sarri para el encuentro de visitante por "una leve fatiga en un aductor, lo que será controlado en las próximas horas".



Previamente, Sarri, en la rueda de prensa previa a la visita de este martes al recién ascendido Brescia, destacó que Cristiano Ronaldo tiene unos pequeños problemas en los abductores. "En el último entrenamiento previo al partido tomaré unas decisiones sobre quiénes alinear", añadió el ex director técnico del Chelsea en la pasada temporada.



