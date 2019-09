Lo mejor del fútbol mundial reunido: así vistieron los cracks en The Best

El brasileño Ronaldo Nazario, el portugués José Mourinho o el chileno Iván Zamorano, son algunos de los invitados especiales que participarán este lunes en la gala del FIFA "The Best", que se celebrará en el histórico Teatro La Scala de Milán.



El español Michel Salgado, los argentinos Sebastián Verón, Esteban Cambiasso, Santiago Solari o Javier Zanetti, los brasileños Roberto Carlos, Carlos Dunga o Julio Baptista, el holandés Marco Van Basten o el camerunés Samuel Eto'o también acudirán al evento de la FIFA en Milán, según informaron los organizadores a EFE, en la que se premiarán a los mejores jugadore/as y entrenadore/as de la última temporada.



Grandes glorias que escribieron la historia del fútbol se reunieron en el Teatro La Scala de Milán, considerado por muchos la mejor Ópera del mundo, para un evento que alcanza este año la cuarta edición, tras las de Londres (2017 y 2018) y la de Zúrich (2016).



Ya hay cientos de aficionados que se posicionaron en las afueras del Teatro La Scala, a pocos pasos del Duomo milanés, para ver la llegada de los protagonistas, que lucen sus trajes y vestidos elegantes ante una multitud de fotógrafos.



El portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el holandés Virgil Van Dijk pugnan por ganar el "The Best" a mejor jugador en categoría masculina, mientras que las estadounidenses Alex Morgan y Megan Rapinoe y la inglesa Lucy Bronze lo hacen en categoría femenina.

