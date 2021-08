Con solo 18 años, Pedri se ha hecho un lugar en el once de la selección de España: llega de jugar la Eurocopa y ahora tiene la posibilidad de ganar el primer oro en fútbol para ‘La Roja’ en la final que disputarán ante Brasil, este sábado 7 de agosto desde las 6:30 de la mañana (hora peruana).

“A mí siempre me ha gustado jugar contra los mejores y Brasil yo creo que es una de las mejores selecciones que hay aquí, por eso está en la final”, dijo el mediocampista en entrevista realizada a ‘Sport’. Asimismo, en cuanto a su presencia permanente en esta competencia, indicó: “La verdad es que me encuentro bien. Siempre trato de aportar al equipo lo máximo posible y hacer lo que me diga el míster en cada momento. Ayudar a los compañeros es lo más importante y en esta selección tenemos un gran grupo, que es lo que nos ha llevado a estar en la final”.

Pedri se ha ganado la titularidad en una sola campaña con el FC Barcelona y la selección absoluta, con la que disputó todos los partidos de la Eurocopa antes de hacer lo mismo con esta Sub-23 que ya es finalista del torneo de fútbol masculino de Tokio-2020.

“Es normal que la gente piense que estoy cansado. Llevo muchos partidos, pero yo intento descansar día a día. Después de los partidos dormir y comer bien, como nos dice el doctor y los nutricionistas que tenemos en la Selección”, finalizó.

Todo apunta a que Pedri volverá a ser de la partida en la final, que conseguirá ese récord de partidos en una sola temporada e intentará ayudar a su equipo a conquistar el oro antes de regresar al FC Barcelona, que ya se encuentra en plena pretemporada.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.