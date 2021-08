Boca – River juegan el Superclásico por octavos de final de la Copa Argentina. El partido se realizará este miércoles 4 de agosto desde las 19:00 horas en Argentina; 17:00 horas en Perú, Colombia y México. TyC Sports transmitirá el compromiso de fútbol en vivo y gratis por televisión, aplicación móvil y streaming. Conoce aquí la información más completa, cómo llegan los equipos y más detalles que debes conocer.

Ni River Plate ni Boca Juniors pudieron festejar el domingo en la Liga Profesional de fútbol en la previa del Superclásico que animarán el miércoles en La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina. El Millonario igualó 1-1 en casa con Huracán, en tanto el Xeneize empató 0-0 de visitante con Talleres, en sendos partidos disputados por la cuarta fecha del torneo liderado provisionalmente por Independiente y Racing Club.

En River existen dudas, además, sobre si el lesionado Matías Suárez podrá ser de la partida ante Boca o será resguardado de cara al inminente duelo frente a Atlético Mineiro, por cuartos de la Copa Libertadores.

En Córdoba, Boca volvió a quedar en deuda. Tras jugar dos partidos con la reserva (el plantel de primera estuvo aislado tras su regreso de Belo Horizonte, en el marco de disposiciones de salud por la pandemia de COVID-19), el técnico Miguel Ángel Russo decidió darle rodaje al once titular de cara al choque con River.

¿Cómo ver Boca - River por app móvil vía TyC Sports?

Es posible ver el Boca - River por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a v, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

¿A qué hora juega Boca vs River en diferentes partes del mundo?

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19.00 horas

Chile: 18.00 horas

Colombia: 17.00 horas

Ecuador: 17.00 horas

México: 17:00 horas

Perú: 17.00 horas

Paraguay: 18.00 horas

Uruguay: 19.00 horas

Venezuela: 18.00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas PT / 18.00 horas ET

Links para ver el Boca vs River en vivo por App móvil y TV

Últimos cinco resultados del Boca vs River

Las bajas de Boca para el Superclásico de Copa Argentina

Las bajas de Ábila, Tevez, Zárate y el propio Soldano iban a debilitar el poder de fuego del equipo. Y pasó: Boca metió cinco goles en los últimos 13 partidos y tres de ellos los convirtió en un solo partido. Las soluciones tampoco parecieran estar a la vista: Briasco no es 9, Orsini sigue con problemas físicos y Vázquez recién arranca. Además, los volantes no llegan y, sin Cardona, Boca no lastima con pelota parada.

Las bajas de River para el Superclásico de Copa Argentina

Si bien por momentos le faltó eficacia en ataque, ante Lanús y Unión fue contundente. Sentirá la ausencia de Suárez, aunque Braian Romero, DLC, Zuculini y hasta Paulo Díaz demostraron que tienen gol. En todo caso, como dice Gallardo, lo bueno es que el equipo asegura una cantidad de llegadas por partido, aunque se notó que con los titulares la eficiencia es otra y que aún falta un recambio confiable.

Boca vs River: posibles alineaciones para el Superclásico de Argentina

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt o Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra o Valentín Barco; Diego González, Esteban Rolón o Alan Varela, Juan Ramírez; Cristian Pavón y Norberto Briasco.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, José Paradela o Jorge Carrascal; Nicolás De la Cruz, Braian Romero y Julián Álvarez.