La final del Mundial de Clubes entre el Manchester City y el Fluminense no solo fue un emocionante duelo futbolístico, sino que también dejó momentos de tensión y polémica después del pitido final. El protagonista de esta situación fue Felipe Melo, quien se vio involucrado en un enfrentamiento con jugadores del equipo rival, en especial con Kyle Walker. Después del encuentro, el veterano defensor brasileño se dirigió rápidamente hacia algunos miembros del cuadro campeón de la Champions League, cruzándose en el camino con el defensor inglés.

El encuentro fue polémico y generó controversia, llevando a Melo a explicar su perspectiva en la zona mixta. “He visto a los idiotas en las redes sociales diciendo que empecé una pelea... Yo no quería ninguna confusión. Hoy a Grealish le faltó respeto con la institución Fluminense y nunca dejaré que esto suceda”, declaró el experimentado jugador.

Según Melo, la reacción fue motivada por la falta de respeto mostrada por Jack Grealish hacia el Fluminense al celebrar con un “olé” al final del partido. “Estaba gritando ‘ole’ al final del partido”, aseguró. Además, agregó: “Un futbolista no puede hacer eso dentro del campo de juego. Yo no empecé ninguna pelea, al contrario, fui a defender a Martinelli, que estaba siendo increpado por Grealish. No me arrepiento: lo volvería a hacer. Soy un guerrero”.

El enfrentamiento no quedó ahí, ya que Felipe Melo continuó dando más detalles y explicaciones sobre la trifulca. “Soy un guerrero, toda mi vida ha sido así, pero siempre he respetado. Cuando ganamos un partido 10-1 por la Copa Sudamericana, Fluminense fue respetuoso. Cuando le ganamos 5-1 a River, también los respetamos. Cuando ganamos la final de la Libertadores a Boca pasó lo mismo. Y va a ser así para siempre”, enfatizó.





La respuesta desde el Manchester City





Por otro lado, Jack Grealish respondió a las acusaciones de Melo en redes sociales, negando haber dicho “olé” durante el partido. La polémica parece estar lejos de resolverse, y las declaraciones cruzadas entre los protagonistas sugieren que este incidente seguirá siendo tema de discusión en los días venideros.

La tensión y las emociones a flor de piel en la final del Mundial de Clubes no solo dejaron un campeón, sino que también añadieron un capítulo controversial que capturó la atención de los aficionados y que promete ser tema de debate en el mundo del fútbol durante algún tiempo.





Julián Álvarez marcó un doblete en la final del Mundial de Clubes. (Foto: Manchester City)





Manchester City vs. Fluminense: lo que viene





Tras la final del Mundial de Clubes, el equipo dirigido técnicamente por Josep Guardiola volverá a la acción del miércoles 27 de diciembre cuando le toque jugar ante Everton. El choque, a disputarse en Goodison Park, se llevará a cabo a las 3 y 15 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por las señales de ESPN y STAR Plus.

Fluminense, por su parte, tras el final del Brasileirao 2023, gozará de algunas semanas de vacaciones antes de volver al ruedo en enero próximo. El día 17, el cuadro de Río de Janeiro enfrentará a Volta Redonda por la primera fecha del Campeonato Carioca 2024. Fútbol de primer nivel nunca faltará.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR