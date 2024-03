¡Partidazo imperdible! Francia vs. Alemania se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 23 de marzo en un partido amistoso internacional que se realizará en el Estadio Groupama. El partido está programado para arrancar desde las 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en hora argentina y brasileña) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. No te lo puedes perder.

Los jugadores de la Selección de Francia se tomaron fotos con los hinchas. (Video: Francia)





Francia vs. Alemania: posibles alineaciones

Francia: Maignan; Kounde, Saliba, Lucas Hernández, Theo Hernández; Dembélé, Fofana, Rabiot; Kolo Muani, Marcos Thuram y Mbappé.

Alemania: Ter Stegen; Tah, Hummels, Rüdiger, Julian Brandt; Gündogan, Goretzka, Havertz; Gnabry, Sané y Füllkrug.