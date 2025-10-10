Francia vs. Azerbaiyán por Eliminatorias 2026. (Diseño: Christian Marlow)
Francia vs. Azerbaiyán por Eliminatorias 2026. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el Parque de los Príncipes en las . ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el viernes 10 de octubre del 2025 desde la 1:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina. ¿En qué canales ver este partido? Para seguir la transmisión, deberás conectarte a la señal de ESPN y Disney Plus. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue los detalles y el minuto a minuto en la web de Depor.

Francia vs. Azerbaiyán por amistoso. (Video: Federación de Francia)
Francia vs. Azerbaiyán por amistoso. (Video: Federación de Francia)

TAGS RELACIONADOS