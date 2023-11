Francia vs. Gibraltar se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este sábado 18 de noviembre, en el marco de la fecha 9 del Grupo B de las Eliminatorias Eurocopa 2024. El encuentro se llevará a cabo en el Allianza Riviera y arrancará desde las 2:45 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus y UEFA TV para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

Francia se alista para el duelo ante Gibraltar. (Video: Selección de Francia)

Francia vs. Gibraltar: probables alineaciones

Francia: Maignan; Pavard, Konaté, Lucas Hernández, Theo Hernández; Camavinga, Kamara, Griezmann; Coman, Mbappé, Giroud.

Gibraltar: Coleing; Sergeant, Alan Chipolina, Mouelhi, Mascarenhas-Olivero; Annesley, Walker, Pozo; Ronan, Britto, Tjay de Barr.