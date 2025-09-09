Francia vs Islandia por las Eliminatorias Europeas | Diseño: Christian Marlow
En el Parque de los Príncipes, vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en la fecha 6 de las . Este duelo se jugará este martes 9 de septiembre a partir de la 1:45 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). En Bolivia, Chile o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a la 2:45 de la tarde; mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay está programado para las 3:45 p.m. Además, podrá ser visto en transmisión de ESPN, por medio de su app de streaming Disney Plus. No te pierdas todos los detalles de este y todos los partidos de las Eliminatorias Europeas en la web de Depor.

