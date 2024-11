Desde el mítico Stade de France, Francia vs. Israel juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 5 del Grupo 2 de la UEFA Nations League. El partido está programado para arrancar este jueves 14 de noviembre desde las 2:45 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina) y será transmitido en exclusiva por la señal de ESPN, a través del servicio streaming Disney Plus, para toda América Latina. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y todas las incidencias del duelo.

Francia vs Israel por la fecha 5 de las Liga de Naciones. (Vídeo: @equipedefrance).