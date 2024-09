Francia vs Italia se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este viernes 6 de septiembre por la primera fecha del Grupo B de la UEFA Nations League en partido que se llevará a cabo en el Estadio Parque de los Príncipes de la localidad de París. El partido está programado para la 1:45 de la tarde (hora peruana y 08:45 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus (streaming). Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Kylian Mbappé marcó el primer gol del partido entre Francia vs Polonia. (Video: ESPN)