Francia vs. Portugal EN VIVO: fecha, horarios y canales por Eurocopa 2021

Francia vs. Portugal se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 23 de junio de 2021 por fecha 3 del Grupo F de la Eurocopa 2021 en partido que se llevará a cabo en el estadio Puskás Arena de la localidad de Budapest (Hungría). El partido está programado para las 2 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de DIRECTV, América y Cuatro para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de las selecciones de Francia y Portugal.

Francia ya se clasificó y Portugal podría avanzar a los octavos de final incluso perdiendo. Por ello, el esperado encuentro del miércoles entre estos dos pesos pesados, candidatos al título, podría carecer de una gran carga emotiva, a menos que Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé decidan montar un espectáculo aparte.

Los resultados del lunes garantizaron que Francia avanza a la siguiente fase, en el peor de los casos como uno de los mejores terceros puestos. Portugal también se clasificaría incluso si pierde por no más de un gol de diferencia y Hungría no le gana a Alemania en el otro partido del Grupo F.

Francia vs. Portugal: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 2:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 3:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 4:00 p.m. - Canais Globo y SporTV

España - 9:00 p.m. - Mitele Plus

Portugal no tiene problemas para anotar. Lleva cinco tantos en dos partidos, tres de ellos obra de Cristiano Ronaldo. Pero su defensa no da garantías. Alemania le hizo cuatro.

Lo contrario ocurre con Francia. Pese a contar con figuras descollantes, su ataque no está funcionando. “Les Bleus” vencieron 1-0 a Alemania (con un gol en contra de los alemanes) y empataron 1-1 con Hungría.

Mbappé marcó 42 goles con Paris Saint-Germain y Karim Benzema 30 con Real Madrid esta temporada. Pero ninguno de los dos anotó en la Euro 2020 por ahora.

Por otro lado, una nueva lesión de Ousmane Dembélé, que lo dejó afuera del torneo, disminuyó las variantes ofensivas de Deschamps.

Portugal, por su parte, cuenta con un Cristiano Ronaldo afilado. El delantero de Juventus le sacó tres goles a Michel Platini al tope de la tabla de máximos cañoneros del Campeonato Europeo, donde suma 12 dianas. Y está a tres goles de la marca histórica de goles anotados con una selección, en poder del iraní Ali Daei, autor de 109.

A los 36 años, Cristiano sigue siendo un terror para las defensas.

“Se mueve por todo el frente de ataque. Los defensores tienen que hablar constantemente para no darle espacio”, declaró el defensor francés Lucas Digne. “Es extraordinario lo que ha hecho en su carrera. Su dedicación es un ejemplo para todo jugador”.





