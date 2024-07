Este viernes 5 de julio, Francia y Portugal se ven las caras en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Si bien entre ambos no existe un favorito a quedarse con la victoria, los ‘galos’ contarán con la presencia de Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad; aunque para los ‘lusos’, hay otra ventaja: cuentan con una leyenda viva del deporte rey como Cristiano Ronaldo. A propósito de esta presencia, ‘Kiki’ tuvo palabras de elogio para ‘CR7′, a quien considera uno de sus ídolos.

“Es un honor enfrentarme a Cristiano. Todo el mundo sabe la admiración que le tengo. He tenido la oportunidad de hablar con él. Estamos siempre en contacto y me da muchos consejos. Jugar contra él es un honor. Poco importa lo que ha hecho en el fútbol, poco importa lo que pasará después, seguirá siendo una leyenda”, dijo en conferencia de prensa.

Mbappé reconoció el legado que dejará ‘CR7′, pero el duelo de mañana es otra historia: “Hay que apreciar lo que ha sido y lo que es. Solo admiro la grandeza del jugador. Un jugador único. No habrá nadie como él. Ha marcado la historia del fútbol, ha inspirado a generaciones. Ha marcado a un montón de personas. Respeto hacia él, pero como digo, espero que mañana no esté contento porque queremos ir a la semifinal”.

El mensaje inesperado de de Cristiano Ronaldo a Kylian Mbappé, tras su llegada al Real Madrid

Por otro lado, reconoció el poderío de la selección de Portugal: “Es difícil elegir un jugador. Tienen grandes jugadores. La facilidad me haría decir Cristiano, pero sería obviar a todos los jugadores. Mañana jugamos ante un equipo que tiene Bruno Fernandes, Leao, Bernardo Silva, todos son peligrosos. Mis compañeros del PSG también. No habrá que centrarse en un jugador, porque sería ignorar a los otros. Si te fijas en uno, lo pagas”.

El presente de Mbappé con Francia

En el primer partido de la Eurocopa 2024, Kylian sufrió un duro golpe en la nariz tras un choque con Kevin Danso de Austria. ‘Kiki’ tuvo que ser retirado del campo y, posteriormente, se perdió el duelo de la fecha 2 ante Países Bajos (empató 0-0). En la fecha final reapareció ante Polonia (1-1), pero con una máscara en el rostro. Este elemento tendrá que ser usado hasta el final de la competencia: “Solo puedo darle las gracias, porque sin ella no jugaría”.

Con gol de Kylian Mbappé, Francia igualó 1-1 ante Polonia y quedó segundo en el Grupo D de la Euro 2024. (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Respecto al nivel del torneo: “Hay grandes equipos. En cada partido, cada detalle es importante. Es importante de dominar las dos áreas, porque ahí se marcan las diferencias ofensivas y defensivas. Hemos trabajado bastante. Mañana seremos dos equipos con la ambición de llegar a la semifinal.

Asimismo, contó: “Vamos a prepararnos lo mejor posible. En los entrenamientos ha habido mejoras, a nivel de la intensidad y la definición. Todo el mundo está contento. Estamos preparados para mañana y esperamos realizar el partido que hace falta para ganar”.





¿A qué hora inicia Portugal vs Francia?

El encuentro entre Portugal y Francia por la Eurocopa 2024 está programado para este viernes 5 de julio. El partido comenzará a las 2:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia; a las 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil; a las 3:00 p.m. en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia; en cambio a la 1:00 p.m. en México. Finalmente, a las 9:00 p.m. en España.

¿En qué canal ver Portugal vs Francia?

El partido entre Portugal y Francia, correspondiente a los cuartos de final, promete ser un duelo intenso. Este emocionante encuentro será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar. Además, también estará disponible en su versión de streaming en la plataforma Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro en la web de Depor.





