Desde el Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu, Francia vs. Turquía jugarán EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. Revisa la programación de este compromiso en la siguiente nota. ¿Dónde ver la transmisión? Podrás ver este partido a través de la señal de ESPN, pero solo a través de su plataforma de Disney Plus Premium, disponible en territorio latinoamericano. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. ¿A qué hora empieza? En Perú a las 1:45 p.m., al igual que en Colombia y Ecuador, con una hora menos en México (12:45 p.m.) y dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil, de este viernes 25 del 2026.

Francia vs. Turquía: previa del partido

¿Dónde ver Francia vs. Turquía en Perú?

Para los televidentes ubicados en Perú, la transmisión ininterrumpida de este partido recae en la cadena internacional ESPN. Como alternativa en streaming para dispositivos móviles y televisores inteligentes, la plataforma Disney+ Premium llevará a cabo la emisión en vivo del encuentro europeo.

¿Dónde ver Francia vs. Turquía en Argentina?

La cobertura del Francia vs. Turquía en Argentina también está asegurada por las pantallas de ESPN para la televisión por cable. Quienes dispongan de suscripciones digitales tendrán la posibilidad de ver el encuentro de la UEFA Nations League en vivo y en directo mediante la plataforma Disney+ Premium.

¿Dónde ver Francia vs. Turquía en Brasil?

Los seguidores del fútbol que radiquen en Brasil contarán con la cobertura oficial de la cadena ESPN para seguir las acciones de este enfrentamiento europeo. En el entorno digital, la plataforma encargada de transmitir el partido de la UEFA Nations League de manera directa será el servicio de streaming Disney+ Premium.

¿Dónde ver Francia vs. Turquía en Colombia?

Finalmente, en Colombia, el duelo de la UEFA Nations League se podrá seguir íntegramente gracias a la señal televisiva de ESPN. Para complementar, la cobertura por streaming recaerá de manera exclusiva en Disney+ Premium, ofreciendo la mejor alternativa digital para los fanáticos del fútbol.

¿Dónde ver Francia vs. Turquía en España?

El juego de la selección de Francia vs. Turquía por la UEFA Nations League podrá ser sintonizado por los aficionados en territorio español a través de la plataforma oficial UEFA.tv, que cuenta con los derechos de emisión de diversos encuentros del certamen europeo.

¿Dónde ver Francia vs. Turquía en México?

En territorio mexicano, los hinchas que deseen presenciar este duelo de la UEFA Nations League podrán recurrir a la señal de ESPN en la televisión por cable. Asimismo, la plataforma digital Disney+ Premium garantizará la emisión en vivo del partido para todos sus suscriptores.

Francia vs. Turquía transmisión vía ESPN (Disney Plus): ver a Kylian Mbappé. (Video: @equipedefrance)