vs. se verán las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un nuevo partido de las . Para seguir la transmisión, deberás conectarte a las señales de ESPN o su señal de streaming vía Disney Plus; ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y la recomendamos no buscarla. Este duelo está pactado para el jueves 13 de noviembre desde las 2:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador), con dos horas más en Argentina, Uruguay y Brasil y se disputará en el Parque de los Principes. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Francia vs Ucrania por las Eliminatorias Europeas | VIDEO: ESPN
Francia vs Ucrania por las Eliminatorias Europeas | VIDEO: ESPN

TAGS RELACIONADOS