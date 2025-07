Luis Díaz enfrenta una fuerte ola de críticas por parte de hinchas del Liverpool y aficionados en general, tras su ausencia en el funeral de Diogo Jota. Mientras sus compañeros y amigos del delantero portugués lo despedían en Gondomar, Portugal, el atacante colombiano fue visto en una fiesta con influencers en Barranquilla. La situación no solo generó decepción, sino también indignación, especialmente al recordar el gesto que tuvo Jota con él durante el secuestro de su padre en 2023.

El contraste entre la tristeza vivida en Portugal y la actitud despreocupada de Díaz ha encendido las redes sociales. En la ceremonia estuvieron presentes figuras del Liverpool como Virgil van Dijk y Andy Robertson, además del cuerpo técnico encabezado por Arne Slot. Incluso el club retiró el dorsal 20 y asumió los gastos de educación de los hijos de Jota, como muestra de respeto y homenaje.

Díaz, por su parte, solo publicó un sentido mensaje en Instagram, donde expresó su dolor por la pérdida de su compañero. “Me duele en el alma. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus hijos y su familia”, escribió. Sin embargo, este mensaje no logró frenar las críticas, ya que en paralelo comenzaron a circular videos y fotos de él en tono festivo, rodeado de creadores de contenido.

La ausencia que más dolió

Si bien otros jugadores del Liverpool como Alisson y Salah tampoco asistieron, el caso de Luis Díaz se hizo más llamativo debido a su vínculo personal con Jota. El portugués fue uno de los primeros en solidarizarse con él cuando su padre fue secuestrado en Colombia, dedicándole un gol y mostrándole públicamente su apoyo. Para muchos hinchas, este gesto ameritaba una “retribución” mínima: estar presente en el último adiós de quien fue más que un compañero de equipo.

El periodista Carlos Antonio Vélez resumió el sentimiento general en Colombia: “Sus razones tendrá Lucho, pero debió estar como estuvieron sus compañeros. Jota fue solidario como pocos durante el secuestro de su padre”. En redes sociales, los usuarios cuestionaron duramente la prioridad que dio a compromisos comerciales y eventos sociales, justo en los días de mayor duelo para el club.

Incluso se generaron comparaciones con Rúben Neves, quien después de jugar un partido del Mundial de Clubes en Estados Unidos, tomó un vuelo inmediato para poder estar presente en el sepelio. El volante luso no solo asistió, sino que cargó el ataúd de su amigo Jota en un momento conmovedor para todo el fútbol europeo.

Durante el sepelio, celebrado en la iglesia Matriz de Gondomar, participaron familiares, excompañeros y figuras del fútbol luso como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix y el seleccionador Roberto Martínez. La ceremonia fue encabezada por el obispo de Porto y hubo, porsupuesto, una masiva presencia de hinchas locales.

¿Habrá consecuencias?

Hasta el momento, Liverpool no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación de Luis Díaz. Según información recogida por medios colombianos, el club habría dado libertad a los jugadores para asistir o no al funeral, considerando las dificultades logísticas. Sin embargo, lo que ha molestado no es únicamente la ausencia, sino la exposición pública de su asistencia a una fiesta en tono distendido, justo cuando sus compañeros lloraban a uno de los suyos.

Luis Díaz en eventos con influencers

