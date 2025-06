¡Video y transmisión! En el Mercedes Benz-Arena de Stuttgart, Alemania vs. Francia cara a cara (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 8 de junio, por el tercer puesto de la UEFA Nations League. Para seguir este partido, debes conectarte a la transmisión exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su plataforma de streaming Disney Plus. Asimismo, recomendamos no haberlo buscado por Fútbol Libre TV, señal pirata. Este compromiso está pactado para las 8:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Bolivia, Chile y Venezuela; y dos horas después en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. No te pierdas el minuto a minuto de este y todos los cotejos en Depor.

Alemania vs. Francia por Nations League. (Video: Mundo Deportivo)