Argentina y Panamá se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por duelo amistoso internacional, este jueves 23 de marzo. El choque se desarrollará en el estadio Mas Monumental a las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora de Argentina). Con la presencia de Lionel Messi, este será el primer choque de los dirigidos por Lionel Scaloni como campeones del mundo. La escuadra ‘albiceleste’ no ve acción desde la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia y se enfrentará ante el combinado centroamericano que presenta una alineación repleta de suplentes. El coloso promete ser una fiesta. El duelo será en DIRECTV y DTV GO. No te pierdas el minuto a minuto en la web del diario Depor.





Argentina jugará por primera vez como campeón del mundo. (Video: Twitter)





Argentina vs. Panamá: probables alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Panamá: José Guerra; Iván Anderson, Richard Peralta, Jiovany Ramos, Edgardo Fariña, Kevin Galván; Miguel Camargo, Martín Morán, Víctor Medina, Cristian Quintero; Alfredo Stephens.





