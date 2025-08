Desde el Daegu Stadium de Corea del Sur, Barcelona vs. FC Seoul miden fuerzas (EN VIVO | EN DIRECTO) en un nuevo partido del Tour Blaugrana. La programación de los horarios según el país fue la siguiente: a las 6:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 8:00 a.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 6:00 p.m. en México; a las 7:00 a.m. en Bolivia, Chile y Venezuela. Este partido se puede ver en exclusiva por el canal de YouTube de los culés. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Barcelona vs. Daegu por amistoso internacional | VIDEO: FC Barcelona