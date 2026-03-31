Por el repechaje intercontinental del Mundial 2026, Bolivia vs. Irak se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de DSports (DIRECTV y DGO) para toda Latinoamérica, mientras que desde Bolivia se verá mediante FútbolCanal, Bolivia TV (BTV) y Entel TV Smart (Entel TV). ¿Unitel lo pasará en territorio boliviano? A diferencia de otros partidos de la ‘Verde’, esta vez Unitel no cuenta con los derechos exclusivos para televisar sus compromisos. Recuerda que este encuentro está programado para las 22:00 horas del jueves 26 de marzo, con una hora más en Bolivia.

Por el repechaje, Bolivia vs. Irak se enfrentan en México. (Video: La Verde)
Por el repechaje, Bolivia vs. Irak se enfrentan en México. (Video: La Verde)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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