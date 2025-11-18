Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Fútbol Libre TV EN VIVO, Bolivia vs. Japón: ver Unitel y Fútbol Canal gratis online
Este martes 18 de noviembre en Tokio (Japón), Bolivia vs. Japón se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en un nuevo amistoso internacional, válido por la fecha FIFA. Revisa la guía de canales oficiales según el país en donde estés: en Bolivia se verá Unitel y Fútbol Canal; toma en cuenta que buscarlo en Fútbol Libre TV no es una opción, ya que es una señal pirata. El horario de inicio en Boliva será a las 6:15 a.m., mientras que en Perú está pactado para las 5:15 a.m. Depor te ofrecerá todos los detalles que necesitas saber, además del resumen completo del partido.
Bolivia vs. Japón choca este martes 18 de noviembre. (Video: Fútbol Canal)