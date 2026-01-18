vs. chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) desde el Estadio IV Centenario, este domingo 18 de enero, en el marco de amistoso internacional, desde las 4:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). Si estás en Latinoamérica, lo podrás seguir por UNITEL (EntelTV y AXS). No te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Bolivia vs Panamá por amistoso internacional | VIDEO: CONCACAF
Bolivia vs Panamá por amistoso internacional | VIDEO: CONCACAF
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS