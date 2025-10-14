Fútbol Libre TV EN VIVO, para ver vs. (EN DIRECTO | ONLINE), este martes 14 de octubre en el VTB Arena de Moscú. ¿Cómo puedo ver la transmisión de este por la fecha FIFA? En Bolivia tendrás las opciones en Fútbol Canal y FBF Play. ¡No lo busques en Fútbol Libre TV, señal pirata! La programación en suelo boliviano es para la 1:00 p.m., y en territorio peruano desde las 12:00 p.m. No te pierdas ningún detalle del encuentro en Depor.

Bolivia vs. Rusia por amistoso. (Video: Selección de Rusia)
