En amistoso internacional previo al Mundial 2026, Brasil vs. Croacia se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ESPN (Disney Plus). ¿SporTV lo pasará en territorio brasileño? A diferencia de otros partidos de la ‘canarinha’, esta vez DIRECTV no cuenta con los derechos exclusivos para televisar este compromisos. Recuerda que este encuentro está programado para las 19:00 horas del martes 31 de marzo (horario peruano).

Tras su derrota ante Francia, Brasil enfrentará a Croacia. (Video: CBF)
Tras su derrota ante Francia, Brasil enfrentará a Croacia. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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