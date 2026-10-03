Desde el Estadio Salt Lake de Calcuta (India), este sábado 3 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por un . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 09:00 horas; en México comenzará a las 08:00 horas; en Argentina, Paraguay y Uruguay a las 11:00 horas; en Brasil a las 11:00 horas; en España a las 16:00 horas y en India a las 19:30 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En Brasil se podrá seguir por Ge Globo, mientras que en el resto de Sudamérica por ESPN (Disney Plus Premium). Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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