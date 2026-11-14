Desde el Estadio Nacional de Singapur, este sábado 14 de noviembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por un . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 05:15 horas; en México comenzará a las 04:15 horas; en Argentina, Paraguay y Uruguay a las 07:15 horas; en Brasil a las 07:15 horas; en España a las 13:15 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En Brasil se podrá seguir por Ge Globo y Sport TV en todo el territorio de dicho país. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Brasil vs. Japón vía TV Globo y Sport TV: en qué canales ver amistoso FIFA. (Video: @brasil)
Brasil vs. Japón vía TV Globo y Sport TV: en qué canales ver amistoso FIFA. (Video: @brasil)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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