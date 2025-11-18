Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Fútbol Libre TV, Brasil vs. Túnez EN VIVO por amistoso FIFA: señal internet gratis
Desde el estadio Pierre-Mauroy de Lille, Francia, Brasil vs. Túnez se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por un nuevo partido amistoso de carácter internacional. ¿Dónde se verá el partido? Para seguir la transmisión de este conpromiso debes conectarte a la señal de Globo TV y SporTV. Ojo, no recomendamos ver por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este partido está pactado para el martes 18 de noviembre desde las 2:30 p.m. (horario en Perú). Sigue los detalles aquí.