Desde el estadio Pierre-Mauroy de Lille, Francia, vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por un nuevo partido amistoso de carácter internacional. ¿Dónde se verá el partido? Para seguir la transmisión de este conpromiso debes conectarte a la señal de Globo TV y SporTV. Ojo, no recomendamos ver por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este partido está pactado para el martes 18 de noviembre desde las 2:30 p.m. (horario en Perú). Sigue los detalles aquí.

Previa Brasil vs. Túnez. (VIDEO: CBF)
Previa Brasil vs. Túnez. (VIDEO: CBF)

TAGS RELACIONADOS