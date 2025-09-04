vs. enfrentados EN VIVO | EN DIRECTO desde el Estadio Maracaná, por la jornada 17 de las . El choque tendrá lugar desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, podrás seguir la transmisión de Chilevisión, sumado a los canales como Mega, Globo Esporte y SportTV. En el caso seas de Perú, Movistar TV lo llevará a sus hogares, en la señal de Movistar Eventos 2 (canal 11 y 711). No te pierdas los detalles y más en la web de Depor.

Brasil vs Chile por las Eliminatorias 2026 | VIDEO: CONMEBOL
Brasil vs Chile por las Eliminatorias 2026 | VIDEO: CONMEBOL
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS