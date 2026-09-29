Este martes 29 de septiembre desde las 7:00 p.m. (horario en Perú), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Energizer Park ubicado en St. Louis. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Mega para todo el territorio chileno, además de Mega GO como opción del streaming. Ojo: Fútbol Libre TV y Pelota Libre TV son señales piratas para este tipo de eventos y no las recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con una hora más tarde en Chile, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Chile vs. Estados Unidos: ver transmisión por Mega y Mega GO online. (Video: @laroja)
Chile vs. Estados Unidos: ver transmisión por Mega y Mega GO online. (Video: @laroja)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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