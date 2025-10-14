Fútbol Libre TV EN VIVO, para ver vs. (EN DIRECTO | ONLINE), este martes 14 de octubre en el Red Bull Arena de la ciudad de Nueva Jersey. ¿Cómo puedo ver la transmisión de este por la fecha FIFA? En Colombia tendrás las opciones en Gol Caracol TV y RCN, mientras que para Canadá tendrás que usar un VPN para conectarte a las señales anteriormente mencionadas. ¡No lo busques en Pelota Libre TV, señal pirata! La programación en suelo colombiano y peruano es para las 7:00 p.m., y en territorio canadiense desde las 8:00 p.m. No te pierdas ningún detalle del encuentro en Depor.

Colombia vs. Canadá por amistoso FIFA | VIDEO: Football Australia
Colombia vs. Canadá por amistoso FIFA | VIDEO: Football Australia

TAGS RELACIONADOS