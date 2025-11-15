Por la fecha FIFA de noviembre, vs. jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO) por un nuevo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos. ¿A qué hora comienza? Este duelo está pactado para el sábado 15 de noviembre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador).¿En qué canales ver el encuentro? Para seguir la transmisión, debes conectarte a la señal de Gol Caracol TV. Recuerda no ver en Fútbol Libre TV, señal pirata. Todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro, los vivirás en Depor.

Fútbol Libre TV EN VIVO, Colombia vs. Nueva Zelanda: mira GOL Caracol TV gratis online. (Video: YouTube)
Fútbol Libre TV EN VIVO, Colombia vs. Nueva Zelanda: mira GOL Caracol TV gratis online. (Video: YouTube)

TAGS RELACIONADOS