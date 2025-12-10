Con transmisión por internet, vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en los cuartos de final de la . Debes conectarte a DSports (DIRECTV) para ver este partido si estás en Latinoamérica, y a través del streaming de FIFA+ para el territorio mexicano. No lo veas en Fútbol Libre TV, es señal pirata. El encuentro se juega este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium, en Qatar. Según la programación de la FIFA, el partido está pactado para las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México). Sigue aquí cada detalle de este partidazo.

Mira el partido EN VIVO de Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental 2025: vía DIRECTV y FIFA+
Mira el partido EN VIVO de Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental 2025: vía DIRECTV y FIFA+
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS