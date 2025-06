En el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador vs. Brasil se medirán codo a codo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE este jueves 5 de junio, por la fecha 15 de las Eliminatorias 2026. Para no perderte este partido, deberás conectarte a la transmisión exclusiva de ECDF (El Canal del Fútbol), Teleamazonas, Movistar Deportes, SporTV y TV Globo. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Este compromiso está pactado para las 6:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en Bolivia, Chile y Venezuela; y dos horas después en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Ecuador vs. Brasil se enfrentan en Guayaquil por las Eliminatorias 2026. (Video: Conmebol)