Fútbol Libre TV: Ecuador vs Estados Unidos EN VIVO vía El Canal del Fútbol (ECDF) por Internet
Desde el Q2 Stadium, Ecuador vs. Estados Unidos se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) en transmisión de El Canal del Fútbol (ECDF), TeleAmazonas y Zapping Sports. No te pierdas este amistoso de fecha FIFA.
Ecuador vs. Estados Unidos se miden hoy (EN VIVO | EN DIRECTO) en un partido válido por amistoso internacional de fecha FIFA. ¿En qué canales de TV ver el duelo? Para seguir las acciones, deberás estar enganchado a la señal de El Canal del Fútbol (ECDF), TeleAmazonas y Zapping Sports; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora empieza la contienda? El encuentro del viernes 10 de octubre del 2025 inicia a las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina). Ambos equipos comienzan su preparación para el Mundial 2026.
Ecuador vs. Estados Unidos por amistoso. (Video: US Soccer)