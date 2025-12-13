¡Te presentamos los detalles de este partidazo! vs. Pyramids se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO) por la . Debes conectarte a DSports (DIRECTV) para ver este partido si estás en Latinoamérica, y a través del streaming de FIFA+ para el territorio mexicano. No debes verlo por Fútbol Libre TV. El encuentro se juega en el Estadio Ahmad bin Ali Stadium, el sábado 13 de diciembre. El partido comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil y una hora menos en México). Depor te presenta los detalles completos del partido.

Flamengo vs Pyramids por la Copa Intercontinental | VIDEO: Flamengo
