Este viernes 25 de septiembre, desde la 1:45 p.m. (hora peruana), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la Fase de Grupos de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN, además de la versión por internet a través de Disney Plus. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu, será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Francia vs. Turquía transmisión vía ESPN (Disney Plus): ver a Kylian Mbappé. (Video: @equipedefrance)
Francia vs. Turquía transmisión vía ESPN (Disney Plus): ver a Kylian Mbappé. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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