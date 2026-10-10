Desde el Nu Stadium, este sábado 10 de octubre se llevó a cabo el partido entre vs. por la , correspondiente a una jornada más del torneo. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancó a las 18:30 horas; en México comenzó a las 17:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 20:30 horas; en España a la 1:30 de la mañana del día siguiente. El canal de transmisión fue Apple TV. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata y no la recomendamos.

Inter Miami vs. DC United: ver transmisión Apple TV. (Video: intermiamicf)
Inter Miami vs. DC United: ver transmisión Apple TV. (Video: intermiamicf)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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