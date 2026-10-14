Desde el , este miércoles 14 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la MLS 2026. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 18:30 horas; en México comenzará a las 17:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 20:30 horas; en España a la 1:30 de la mañana del día siguiente. El canal de transmisión será Apple TV, plataforma de streaming que ofrece los partidos de la MLS. Ojo, no recomendamos buscar transmisiones en páginas piratas.

Inter Miami vs. New York City chocan por la MLS. (Video: Inter Miami)
Inter Miami vs. New York City chocan por la MLS. (Video: Inter Miami)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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