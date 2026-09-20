Desde el Nu Stadium, este domingo 20 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la , correspondiente a la fecha 26 del torneo. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 18:00 horas; en México comenzará a las 17:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 20:00 horas; en España a la 1:00 de la mañana del día siguiente. El canal de transmisión será Apple TV. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata y no la recomendamos.

Inter Miami vs. San Diego se enfrentan por la MLS. (Video: Inter Miami)
Inter Miami vs. San Diego se enfrentan por la MLS. (Video: Inter Miami)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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