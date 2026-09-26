Desde el M&T Bank Stadium de Baltimore, este sábado 26 de septiembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional por . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Colombia, Perú y Ecuador, el encuentro arrancará a las 20:00 horas; en México comenzará a las 19:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 22:00 horas. Los canales de transmisión también variarán según el país. En México se podrá ver por TV Azteca 7, Canal 5 (Televisa) y TUDN, mientras que en Colombia por Caracol Televisión y Canal RCN. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

México vs. Colombia: ver transmisión Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Video: @miseleccionmx)
México vs. Colombia: ver transmisión Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Video: @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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