Desde el Estadio Municipal de Braga, este sábado 14 de noviembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la , correspondiente a la fecha 5. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 14:45 horas; en México comenzará a las 13:45 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 16:45 horas; en España a las 20:45 horas. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN y Disney Plus. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Portugal vs. Dinamarca: ver transmisión en ESPN y Disney Plus. (Video: @portugal)
Portugal vs. Dinamarca: ver transmisión en ESPN y Disney Plus. (Video: @portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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