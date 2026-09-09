Desde el Soldier Field con , juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la , en el duelo válido por una jornada más de este torneo. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica y el mundo, este enfrentamiento estará disponible en Apple, canal al que se accede por su servicio de paga. Toma nota que no recomendamos el uso de la plataforma pirata de Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 9 de septiembre desde las 19:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Inter Miami vs. Chicago Fire con Lionel Messi: ver vía Apple TV. (Video: @intermiami)
Inter Miami vs. Chicago Fire con Lionel Messi: ver vía Apple TV. (Video: @intermiami)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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